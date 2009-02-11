Kriz cari açığa yaradı

Düşen ihracatla cari açık Aralık ayında yüzde 42.5 düşüşle 3 milyar dolar oldu. 2008’in tamamındaki açık ise 41.4 milyar dolara çıktı.



Krizin etkisiyle ekonomideki yavaşlama ve azalan ithalat cari açığın düşmesine neden oluyor. Merkez Bankası verilerine göre, cari açık Aralık ayında yüzde 42.5 düşüşle 3 milyar dolara geriledi.



Alt kalemler itibariyle, ödemeler dengesindeki dış ticaret açığı 2007 yılı Aralık ayına göre yüzde 45.4 düşerek 2.6 milyar dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 400 milyon dolara yükselmesi, cari açığı azalmasında etken oldu.



2008’de 41.4 milyar dolarlık açık



Aralık’ta gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net giderler 2007 yılının Aralık ayına göre yüzde 22.7 artarak 913 milyon dolara yükselirken, cari transferlerden kaynaklanan girişler yüzde 52.7 oranında düşerek 140 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cari açık geçen yılın tamamında yüzde 8.4 artışla 41.4 milyar dolara yükseldi.



Doğrudan yatırımlar yüzde 24 azaldı



Krizin etkisi yatırımlarda kendini gösterdi. Doğrudan yatırımlar kaleminde geçen yıl gerçekleşen net sermaye girişi yüzde 24.1 oranında azalarak 15.1 milyar dolara geriledi.

2007 yılında 717 milyon dolar net sermaye girişi olan portföy yatırımlarında da geçen yıl 4.8 milyar dolarlık net çıkış gerçekleşti.



