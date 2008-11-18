Kriz Bulgaristan’ı da etkilemeye başladı

Bulgaristan Maliye Bakanı Plamen Oreşarski, küresel finansal krizinin Bulgaristan’ı da etkilemeye başladığını, krizin ilk belirtilerinin Bulgaristan’da da sezildiğini söyledi.



Ülkenin 2009 bütçesi konulu bir konferansta konuşan Oreşarski, krizin Bulgaristan üzerindeki etkisi ile ilgili yaptığı yorumda, “Tüketim piyasası daraldı, finans sektörü bloke oldu" diye konuştu.



Avrupa;da bazı siyasi çevrelerin koparttığı gürültünün krizi yoğunlaştırdığını öne süren Oreşarski, Bulgaristan;da ise krizin ilk kurbanları kredi ile satış yapan emlak ve araba ticaret sektörleri olduğunu açıkladı.



Oreşarski, yabancı yatırımların azalmasının Bulgaristan;daki üretim düşüşüne neden olacağını da belirtti.



Önümüzdeki yıllarda toplumu mutlu edecek bütçe oluşturulmasının imkansız olacağını öne süren Oreşarski, “Bütçe, bir toplumsal denge arayışıdır. Hükümetin finansal ekibi bu yönde çaba gösterip, son yıllarda nispeten başarılı olmuştur" dedi.



Bu arada Emlak sektörünü vuran kriz nedeniyle emlak fiyatları yüzde 30'a varan düşüş kaydederken, sektör uzmanlarına göre alım-satımda ev fiyatlarında yüzde 50'ye varan indirimlere ulaşılabiliyor.



Bulgaristan Savunma Bakanı Nikolay Tzonev ise yapılan reform ve donatım indirimi kapsamında ordunun elden çıkartmak istediği 300 büyük arsa ve mülk ile ilgili açılan ihalelerin beklenen ilgiyi görmediğini belirtti. Tzonev, yapılan 15 ihale sonuçlarının son derece karamsar sonuç verdiğini söyledi.



Krizin ülkedeki demir-çelik sektörünü de etkilerken, uzmanlar Bulgaristan;ın en büyük demir çelik fabrikası olan Kremikovtsi;nin iflasının kaçınılmaz olarak gördüğünü öne sürdüler. Pernik kentine yakın bulunan “Stomana" adlı diğer büyük demir-çelik fabrikasında ise 300 işçini işten çıkarıldığı, aralık ayına hiç bir sipariş alamayan şirketin diğer işçilerini de zorunlu ücretsiz izne çıkartmak zorunda kaldığı bildirildi.

