Kriz bu ‘Şölen’i engelleyemedi

Avrupa'nın önde gelen çikolata üreticilerinden Şölen Çikolata, İstanbul'da 100 milyon dolara kurduğu üçüncü fabrikasını ekonomik krizin ortasında faaliyete geçirdi.



Merkezi Gaziantep'te bulunan Şölen Çikolata, Silivri'de 70 bin metre karelik alanda kurduğu yeni fabrikada özellikle unlu mamullerden kek, kraker ve bisküvi üretimi yapacak. Herkesin işçi çıkardığı bir ortamda yeni yatırımıyla 300 kişiye iş kapısı da açtı.



Artan kapasitesiyle ihracatını büyütecek olan Şölen, dünya markası olmak için bir yandan dünyanın dev perakende zinciri Wal-Mart mağazalarında büyürken bir yandan Turquality kapsamındaki hedef pazarlarında markalaşma çalışmaları başlatacak.



Şölen Çikolata Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çoban, başta çikolata olmak üzere gofret, sakız, bisküvi ürettiklerini ve 200'ü aşkın ürün çeşitleri olduğunu ifade etti.

Çoban, 2007'de başladıkları İstanbul yatırımlarının 2009'da üretime başladığını belirterek, şunları söyledi.



“2009'da ürünlerimizi aldık, satış noktalarına göndermeye başladık. Bizim için çok iyi bir zamanda, kriz başlamadan yaptığımız yatırımı krizin içindeyken üretime almak takdire şayan. Yeni fabrikamız çok teknolojik, şu anda 9 üretim hattı var. Büyük bir yatırım oldu, 100 milyon doları buldu. Yatırıma devam edeceğiz.”



“Eleman alımımız sürüyor”



Üretim yelpazelerine yeni ürünler ekleyeceklerini, çikolatadan sonra kek, kraker ve bisküvi pazarında da ivme kazanacaklarını belirten Çoban, “Oradaki ürünler tamamen farklı olacak. Esas üretimimiz unlu mamuller, kek, kraker ve bisküvi olacak” dedi.



Çoban, unlu mamullerde 2009 pazar hedeflerini sektörün ilk üç markası arasına girmek olarak açıkladı.



Yeni fabrikada günlük 120 ton üretim yapıldığını, yıl sonuna doğru 200 tonu bulacağını bildiren Çoban, 300 kişiyi istihdam ettiklerini ve eleman alımlarının sürdüğünü, Şölen'in toplamda 1,500-1,550 kişiye ulaştığını kaydetti.



“270 milyon ciro”



Ekonomik krizde çikolata pazarında küçük de olsa bir daralma yaşandığını belirten Çoban, şöyle devam etti:



“Bizi etkileyecek bir daralma değil. Krizin 2009 yılı ikinci yarısında biteceğini algılıyoruz. Kriz dünyada 2009 ve 2010 yılını içine alır düşüncesiyle de hareket ederek, ödeme dengesizliği yaşamamak adına hazırlıklıyız.



Sektörde küçülme beklesek de biz büyüyoruz, her yıl yüzde 25-30 büyüyen firmayız. Bu sene geçen yıl rakamlarını mutlaka yakalarız. Belki biraz revize etmemiz gerekebilir. 2008 yılını iyi şekilde kapattık; 120 milyon dolar ihracat yaptık, 110 milyon TL iç piyasamız oldu, toplamda 270 milyon gibi ciroya ulaştık, yüzde 25'in üzerinde büyüdük. Karlılığımız küçük de olsa düştü, ama toplamda iyiydik.”



Yurt dışında zincir marketler



Şölen'in 2007 yılında dünyanın en büyük perakende zinciri Wal-Mart mağazalarına girdiğini, ürünlerinin Arjantin, Brezilya, Latin Amerika'da satıldığını hatırlatan Çoban, “Markalaşmayı ön planda tutuyoruz, yurt dışında zincir marketlere girişimiz sürüyor” diye konuştu.



Dünya markası olma hedefleri doğrultusunda çalışmalarına hız verdiklerini, Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması için başlatılan Turquality Projesi'ne Gaziantep'ten giren ilk firma olduklarını vurgulayan Çoban, 120'den fazla ülkeye ihracat yaptıklarına dikkati çekti.



Çoban, “Turquality kapsamında belirlediğimiz hedef pazarlarımızda pazarlama aktivitelerimiz başlayacak. Güçlü olduğumuz pazarlarda markalaşacağız. İlk başlangıçta Türk Cumhuriyetleri, Azerbaycan var. Balkanlardan 2-3 ve Ortadoğu'dan 2-3 ülke var. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor” dedi.

