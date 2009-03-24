‘Kriz bitti demek çok iddialı olur’

Sanayinin kapasite kullanımındaki iyileşme önemli

Kılıç, ABD'nin kamu ve özel sektör ortaklığıyla banka bilançolarındaki zehirli (toksik) varlıkların temizlenmesi planını çok yerinde bir önlem olarak değerlendirdiğini söyledi.Kılıç, "Bu banka bilançolarındaki toksik varlıklar, oradaki kredi sistemini çok tıkıyordu. Aslında daha önce atılması gereken bir adımdı. Şimdiye kadar sonuçlarını görmüş olurduk. ABD'de daha önce açılan paketler de o zaman bir işe yarayabilirdi. Sıralamada yanlışlık yapıldı" dedi.Şu anda piyasaların bu plandan çok memnun gözüktüğünü ifade eden Kılıç, "Bunun işe yarayacağı konusunda genel hava da çok olumlu, ancak her şey bitti demek için de çok erken. Bunun fiiliyata geçmesi gerek. Bakalım ne kadarlık bir fon oluşacak? Bu hakikaten kredi mekanizmalarının işlemesini sağlayacak mı? Hakikaten halk tüketmeye başlayacak mı? Bunlar adım adım olacak hususlar. (Krizin sonuna gelinde bitti) demek çok iddialı olur. Biraz bunun uygulamasını görmek lazım" şeklinde konuştu.Dünyadaki çarkların durmasının bütün gelişmekte olan ülkeleri etkilediğine dikkati çeken Kılıç, "Dünyadaki çarklar yeniden dönmeye başlarsa bu seneyi belki biz beklediğimizden daha az küçülerek geçirebiliriz" dedi.da, ABD'de açıklanan paketin uygulamada etkilerini görmek gerektiğini, (kriz bitti) demek için henüz erken olduğunu, krizin neresinde olunduğunun çok net görünmediğini söyledi.ABD'de açıklanan paketin Türkiye tarafındaki etkilerine ilişkin olarak da Toguç, "Eğer bundan sonra sanayi üretimi ve kapasite kullanımında bir önceki aydan biraz daha iyi seviyeler görebilirsek önümüzdeki süreç için daha olumu bir ekonomik büyümeye işaret edecek. Bunu da piyasalar temkinli iyimserlik şeklinde satın almaya başlayacaktır" dedi.Avronun yükselişinin tamamıyla dolar üzerindeki olumsuzluklardan kaynaklandığına işaret eden Toguç, ABD'de açıklanan paketlerle birlikte piyasada doların miktarının artmasının doların değerini düşürdüğünü söyledi.Toguç, "Dolar tüm para birimleri karşısında değer kaybediyor. Buna avro da, Türk Lirası da dahil. Avrupa Merkez Bankasının Mayıs-Haziran gibi bono alarak piyasayı fonlaması, niteliksel gevşeme tarzında para politikası izlemeye karar vermesi bekleniyor. O zaman belki doların değer kazanması beklenebilir. O zaman kadar doların avro karşısında değer kaybetmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.