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Ekonomi

Kriz Belçika Başbakanı'nı da vurdu

Belçika Başbakanı Yves Leterme'nin iflas eden yatırım bankası Lehman Brothers'ın riskli yatırım ürünlerini pazarlayan Citibank'ta 20 bin Euro batırdığı ortaya ç

13 Kasım 2008 02:00

Belçika Başbakanı Yves Leterme'nin iflas eden yatırım bankası Lehman Brothers'ın riskli yatırım ürünlerini pazarlayan Citibank'ta 20 bin euro batırdığı ortaya çıktı.

De Standaard gazetesinin haberine göre, Parlamento İçişleri Komisyonuna bilgi veren Başbakan Leterme, Belçika'da Citibank tarafından pazarlanan Lehman Brothers enstrümanlarıyla ilgili resmi bir veri bulunmadığını belirterek “Ben de 20 bin avro kaybettim” dedi.

Bunun üzerine bir milletvekilinden “Daha önce yanıltıcı reklam nedeniyle mahkum olan bir bankanın fonlarına yatırım yapmak tedbirsizlik değil mi?” şeklinde uyarı alan Leterme, “kendi finansal işlerini yönetememekten” yakındı.
Belçika basınında Başbakan Leterme yanında birçok bakanının da Citibank'ta para batırdığını yönünde iddialara yer veriliyor.

Lehman Brothers'ın iflasıyla bir anda tüm yatırımları sıfırlanan Belçikalılar'ın şikayeti üzerine Ekonomi Bakanlığı Citibank hakkında 25 Eylül'de soruşturma başlatmıştı.

Belçikalılar, “yüzde 100 güvenceli” reklamıyla, iflas eden Amerikan yatırım bankası Lehman Brothers'ın ürünlerini pazarlayan Citibank'tan paralarını geri isterken Amerikan bankasından yapılan açıklamada, “olayda kendi sorumluluklarının bulunmadığı” ileri sürülmüştü.





 

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