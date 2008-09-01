‘Kriz Batı’dan Doğu’ya geliyor, tedbirli olalım’

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı ve Arçelik Genel Müdürü Aka Gündüz Özdemir, kriz uyarısında bulunarak, “Amerika’da başlayan mortgage krizi giderek etkisini Avrupa’da daha fazla hissettiriyor. Batı’da başlayan krizin etkileri giderek Doğu’ya yayılacak. Türkiye’nin bu gidişattan etkilenmemesi için tedbir alması şart” dedi.



Berlin’de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı IFA (Internationale Funkausstellung) 2008’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özdemir, Avrupa’nın birçok bölgesinde iş yaptıkları için krizin etkilerini hissettiklerini aktararak, “Amerika’da başlayan mortagage krizi dünyada petrol, gıda, enerji fiyatlarını tetikledi. İngiltere kan kaybediyor, İspanya bu sürecin içinde, İtalya sıkıntıda. Bugün artık dünkü geçim indeksiyle hayatınızı sürdüremezsiniz. Enflasyon giderek artıyor. Biz de Avrupa’nın her yerinde iş yaptığımız için bu gelişmeleri hissediyoruz” diye konuştu.



'AB'ye ihracat yapanlar çok dikkatli olmalı. Zemin sağlam değil’



Türkiye’nin ihracatının büyük bir kısmının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptığını hatırlatan Aka Gündüz Özdemir, “Türkiye bunun dışında kalamaz. Bütün verilere baktığımızda açıkça gördüğümüz şu: Kriz geliyor ve bütün şirketler tedbirli olmak zorunda. Döviz pozisyonlarını düzgün tutmaları gerekiyor” dedi.



2001 yılında yaşanan ekonomik krizde bir gecede trilyonluk zararlar yazıldığını, o günleri unutmadıklarını söyleyen Özdemir, “Cari açığın çok iyi yönetilmesi lazım. Döviz rezervlerinde şimdilik sorun yok ama bir krizle tetiklenirse ciddi sıkıntı yaratabilir” değerlendirmesini yaptı.



Dövizle borçlananların özellikle dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Özdemir, “Özellikle AB’ye ihracat yapan firmalar çok dikkatli olmalı. Zemin sağlam değil. Şirketler farklı pazarlardaki fırsatları iyi değerlendirmeli” dedi.



Eve kapanan ABD’li, LCD televizyon alıyor



Beyaz eşya satışlarının krize karşı çok duyarlı olduğunu belirten Özdemir, “Kriz açısından baktığımızda elektronik, beyaz eşya ile kıyaslandığında daha iyidir. Beyaz eşya sektörü krizi anında hisseder, satışlar bir anda bıçak gibi kesilir” dedi.



Yaşanan ekonomik durgunluğa rağmen dünyada LCD pazarında büyüme olduğuna dikkat çeken Özdemir, “Avrupa geçen yıl yüzde 30 büyüdü, Amerika ise yüzde 50 büyüdü” diye konuştu.



Kriz dönemlerinde insanların evden çıkmak istemediğini, bu nedenle televizyon aldıklarına dikkat çeken Özdemir, şunları söyledi:

“LCD’ler giderek daha fazla dekoratif ve moda amaçlı kullanılıyor. Benim dişçimin tavanında bile LCD TV var. Geçen yıl cep telefonu satışları yüzde 50 küçüldü. Buna rağmen LCD pazarı hızla büyüyor.”



Arçelik 2 milyar dolar ihracat hedefliyor



2001’de 10 ülkeye, bugün ise 106 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydeden Özdemir, “En büyük argümanımız fiyat farkı. Ucuza üretiyoruz. Bu yıl 2 milyar Euro ihracat hedefliyoruz” dedi.



Koç grubu, Beko ve Grundig markalarıyla katıldığı IFA 2008 için yaklaşık 1.5 milyon euro harcadı. 750 metrekarelik toplam alanda Beko 120, Grundig 400 ürününü tanıttı.

