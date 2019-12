'Kriz, Avrupa'ya yayılabilir'

T24 - Almanya'da Başbakan Angela Merkel'i yardım paketinin bir an önce devreye sokulması için iknaya çalışan IMF Başkanı, krizin Avrupa'ya yayılabileceği uyarısında bulundu.





IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, Yunanistan'ın borç krizinin çözümünde boşa harcanan her günün risklerin yayılmasına neden olduğunu dile getirdi.





IMF Başkanı'nın açıklamasından kısa bir süre önce, kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors, İspanya'nın kredi notunu AA+'dan AA'ya düşürdü.





Angela Merkel ise Dominique Strauss-Kahn ile ortak basın toplantısında, yardım paketinin şartlarına ilişkin müzakerelerin hızlandırılması gerektiğine kendisinin de inandığını dile getirdi.





Merkel konunun birkaç gün içinde çözüme kavuşacağını umduğunu söyledi.





AB ve IMF'nin ortaklaşa oluşturduğu 45 milyar euroluk yardım paketine en büyük katkıyı vermesi beklenen Almanya'da, halkın çoğunluğu bu yardımdan rahatsız.





9 Mayıs'ta bölgesel seçimlere girecek olan Başbakan Angela Merkel'in de konuyu zamana yayarak seçim sonrasına bırakmaya çalıştığı belirtiliyor.





Yunanistan'ın ise 19 Mayıs'ta borç geri ödemesi var ve bu tarihe kadar 9 milyar euro bulması gerekiyor.







Piyasalar alt üst







Yunanistan'ın borç krizinde kritik bir aşamaya gelindiği algısı dünya piyasalarında düşüşlerin sürmesine neden oldu.





Dün Standard and Poors'un Yunanistan'ın borçlanma notunu düşürmesinin ardından görülen sert düşüşler bugün de devam etti.





Öte yandan Atina'nın borçlanma maliyeti, yani Yunanistan'ın, devlet tahvillerini satın alan yatırımcıya ödemek zorunda olduğu faiz oranı da yükseldi.





2 yıl vadeli devlet tahvilinin faiz oranı yüzde 20'yi geçti. Dün bu oran yüzde 14 seviyelerindeydi.





10 yıl vadeli tahvillerin faiz oranı ise, başka bir rekor seviye olan yüzde 11,3'e yükseldi.







'Yunanistan borçlarını ödemesin'





Öte yandan Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen bir gösteride, Yunanistan'ın borçlarını ödememesi çağrısı yapıldı.





Göstericiler bu durumda krizin bedelini, çalışanların değil yabancı bankaların ödeyeceği yönünde görüş bildirdi.





"İyi dinle Brüksel, zafer bizim olacak", "Kemer sıkma önlemleri asla uygulanmayacak", gösteride atılan sloganlar arasındaydı.





Yunanistan Komünist Partisi'nin milletvekillerinden Liana Kanelli, BBC'ye yaptığı açıklamada, ülkesinin yardıma ihtiyacı olduğunu anladığını ancak herşeyin kimin ne karşılığında yardım edeceğine bağlı olduğunu söyledi.





Kanelli, "Eğer bir ülkeyi açık artırmayla satışa çıkarmak istiyorsanız, bu ülkenin çalışanlarının köle olmalarını istiyorsanız, sizce bu normal midir?" diye sordu.