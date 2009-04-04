Kriz Avrupa'da da protestoların fitilini ateşledi

Küresel ekonomik krizle birlikte işten çıkarmaların artması ve çalışanların gelirlerinin düşmesi, Avrupa'nın birçok yerinde protestoların fitilini ateşledi.



Yunanistan'da kamu ve özel sektör çalışanları, hayat pahalılığı, işten çıkarmalar, çalışma koşulları ve kadroların yenilenmemesine tepki olarak bugün genel greve gitti.



Letonya'da da hükümetin kamu çalışanların maaşlarını yüzde 20 azaltma planını protesto eden binlerce öğretmen başkent Riga sokaklarında gösteri yürüyüşü yaptı. Avrupa'da büyük protesto gösterilerinin yapıldığı diğer ülkeler şöyle:



İngiltere



İngiliz polisi dün, G-20 zirvesinin düzenlendiği Londra'nın finansal merkezindeki İngiltere Merkez Bankası yakınında, zirveyi protesto eden 4 bin kadar göstericiyle çatıştı.



Sendikalar, yardım kuruluşları, dini gruplar ve çevreciler, dünya ekonomisinde reform yapılması talebiyle "Önce İnsan" sloganı altında Londra'da 28 Mart'ta bir araya geldiler. Gösteriye yaklaşık 35 bin kişi katıldı.



İngiliz işçiler, önemli enerji merkezlerinde yabancı taşeronların kullanılmasına karşı ocak ayı sonunda elektrik santrallerinde protesto gösterileri yaptı. Fransız petrol şirketi Total'in Lindsey petrol rafinerisinde daha fazla İngiliz işçi çalıştırmayı kabul etmesinden sonra İngiliz işçiler 5 Şubat'ta grevi bitirdi.



Çek Cumhuriyeti



Çek Cumhuriyeti, Almanya, Avusturya, Slovakya, Slovenya ve Polonya'dan binlerce çiftçi ekonomik krizin olumsuz etkilediği gelirlerini artırmak amacıyla sübvansiyonların ve süt fiyatlarının artırılması için 12 Mart'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da yürüdü.



Fransa



Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Mart'ta birkaç yüz protestocu, "Onların krizinin bedelini ödemeyeceğiz" sloganıyla gösteri yaptı.



Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin ekonomik krize yaklaşımına tepki olarak yapılan grevlerin ikinci turunda 19 Mart'ta 3 milyon kadar gösterici sokaklara çıktı.



Fransa'nın Karayip Adalarından Guadeloupe'da hayatı felç eden ve altı hafta süren grev 5 Mart'ta sendika liderleri ve yetkililerin anlaşmasıyla son buldu. Grev sırasında düzenlenen protestolarda bir sendika lideri öldürüldü, dükkanlar yakıldı ve yağma olayları meydana geldi.



Hint Okyanusu'nda Fransa'ya bağlı Reunion adasında 5 Mart ve 10 Mart'ta binlerce işçi bir dizi gösteri düzenledi.



Almanya



Almanya'nın başkenti Berlin'de 28 Mart'ta yaklaşık 15 bin kişi yürüyüş yaptı, siyah giysili kişiler polise taş ve şişelerle saldırdı. Polis birkaç kişiyi gözaltına aldı. Almanya'nın finans başkenti Frankfurt'ta 14 bin kişi toplandı.



Almanya'da, ortağı General Motors'un Avrupa'da fabrika kapatma planlarını iptal etmesi için Opel'de çalışan 15 bin kişi 26 Şubat'ta yürüdü.



Yunanistan



Yunanistan'da kamu ve özel sektör çalışanları hayat pahalılığı, işten çıkarmalar, düşük ücretler, çalışma koşulları ve kadroların yenilenmemesine tepki olarak genel greve gitti.



Geçen yıl aralık ayında polisin 15 yaşında bir çocuğu vurması, ülkede on yıllardan sonra en şiddetli ayaklanmalara yol açtı.



İrlanda



Taksi şoförleri ve havaalanı çalışanları 20 Mart'ta protesto gösterisi yaptı. Başkent Dublin'de 21 Şubat'ta işten çıkarmalara tepki olarak 100 bin kişi toplandı.



Polonya



Polonya'nın savunma bütçesini kısacağını açıklamasından sonra işten çıkarmalara karşı, çoğu silah sanayinden olmak üzere 10 bin kadar işçi 6 Mart'ta yürüdü. Gdansk'ta enerji şirketi Energa'nın işten çıkarma planını 3 bin işçi protesto etti.



Portekiz



Portekiz'de, işsizliğin arttığını ve kriz zamanında zenginlerin kayırıldığını belirten sendikalara üye binlerce işçi, 13 Mart'ta başkent Lizbon'da, iktidardaki sosyalist hükümeti protesto yürüyüşü düzenledi.



Rusya



Vladivostok'ta 15 Mart'ta yaklaşık bin gösterici, yaptıkları yürüyüşte hükümetin istifasını istedi.



Aralık ve ocak ayında 800 bin kadar kişi işten çıkarıldı, böylece toplam işsiz sayısı 6 milyonun (yüzde 8,1) üzerine çıkı.



ESTAR firmasının Zlatoust'taki çelik fabrikasında 16 çelik işçisi yönetimin bazı tavizler vermesi üzerine ücretlerle ilgili olarak 14 Mart'ta başlattıkları açlık grevini erteledi.



Letonya



Letonya'da, hükümetin kamu çalışanlarının maaşlarını yüzde 20 azaltma planını protesto eden binlerce öğretmen, başkent Riga sokaklarında gösteri yürüyüşü yaptı.



Ülkede yeni hükümet, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve diğer kuruluşlardan 7,5 milyar avro kredi alabilmek amacıyla bütçede harcamaları kısması için baskı altında bulunuyor.



Önceki hükümet, reformlarına karşı başkent Riga'da düzenlenen gösteriler ve haftalar süren istikrarsız durum nedeniyle şubat ayında istifa etti.

