Kriz aşıldı, vanalar açıldı

Rusya ile anlaşma sağlanmasının ardından, Avrupa’ya doğalgaz akışı TSİ 09.00’da başladı.



Bir Gazprom yetkilisi, Rusya’nın doğalgaz ihracat tekeli Gazprom’un Ukrayna’ya gaz akışının tekrar başlatılması için pompalama istasyonlarına talimat verdiğini belirtti. Gazprom’un Moskova merkezinde bulunan yetkili, “Doğalgaz sevkıyatı sabah TSİ 09.00’da başladı” dedi.



Rus doğalgaz tekeli Gazprom’un başkan yardımcısı Aleksandır Medvedev, Ukrayna, Rusya ve Avrupa’daki doğalgaz istasyonlarında akışı izleyecek uluslararası gözlemcilerle ilgili anlaşmanın imzalanmasının ardından görevlilerin, izleme noktalarına ulaşarak olur vermeleriyle pompaları çalıştıracaklarını söylemişti.



Rusya ve Ukrayna, karşılıklı suçlamalarla Avrupa’ya gaz transferini 7 Ocak’ta urdurmuştu.



Rusya Başbakan Yardımcısı İgor Seçin ise AB’nin doğalgaz arzında Ukrayna’yı devre dışı bırakacak Kuzey Avrupa ve Güney Akım boru hattı projeleri üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmasını istedi.



Seçin, Nabucco projesiyle ilgili bir soru üzerine “Bunun için gaz nereden gelecek? Bu gazın maliyeti ne olacak? Bu projenin maliyeti ne olacak? Bunların değerlendirilmesi lazım” şeklinde konuştu.



Rusya’nın Nabucco’ya alternatif olarak desteklediği Güney Akım projesi, Rusya’nın Novorisisk Limanının, Karadeniz’in altından geçerek Bulgaristan ya da Romanya’ya bağlanmasını öngörüyor. AB Komisyonu, doğalgazda Rusya’ya bağımlılığı daha da artıracak bu proje yerine Hazar ve Orta Doğu gazını Türkiye üzerinden taşıyacak Nabucco’ya ağırlık verilmesini istiyor.



Bulgaristan’a gaz ulaşmayacak



Bu arada, Rusya’nın vanaları kapatmasıyla ortaya çıkan doğalgaz krizi, Bulgaristan’da skandala dönüştü. Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov’un Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yuşçenko ile vardığı anlaşma gereği Ukrayna’nın kendi rezevlerinden vereceği gazın aslında Bulgaristan’a ulaşamayacağı ortaya çıktı.



Bulgaristan Ekonomi ve Enerji Bakanı Petar Dimitrov, Ukrayna’dan gelecek gaz konusunda teknik sorunlar tespit edildiğini belirterek, “Söz konusu gazın bize ulaşması için, Ukrayna ile Bulgaristan arasında uygun bir boru hattı yok” açıklamasını yaptı.

