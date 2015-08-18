Kriz anları için 'Doğrulama El Kitabı' artık Türkçe

European Journalism Centre (EJC) tarafından duyurulan ve Korsan Parti Hareketi’nin öncülüğünde Mehmet Atakan Foça’nın editörlüğünde Türkçeleştirilen “Verification Handbook” – “Doğrulama El Kitabı” yayınlandı.



Zete'de yer alan habere göre, kriz anlarında, doğal afetlerde veya çatışma hallerinde internette hızla yayılan yanlış bilgi insan hayatını tehdit edebilecek kadar önemli hale gelebiliyor. Dezenformasyon ve bilgi kirliliği içerisinden doğru bilgileri ayıklamak, yanlışları düzeltmek ise kalıcı hasarların oluşmasını önleyebilir.

Bu hedefe ulaşabilmek için gazeteciler ve sivil toplum çalışanlarının online bilginin nasıl doğrulanacağı, yanlışların nasıl düzeltileceği ile ilgili etik ilkelere ve doğru araçlara sahip olması gerekli. Doğrulama El Kitabı bu anlamda, uzmanlar tarafından uygun araçlar ve yöntemlerin anlatıldığı, tecrübelerin ve vaka çalışmalarının paylaşıldığı bir rehber olma özelliği taşıyor.

İnsan hayatını ilgilendiren her konuda çalışan haberciler, yurttaş muhabirler, sosyal çalışmacılar, insani yardım çalışanları ve sivil toplum örgütleri için vazgeçilmez bir kaynak olacak Doğrulama El Kitabı’nın Türkçesine http://dogrulamaelkitabi.com üzerinden ulaşmak mümkün. Kitap tamamen ücretsiz olup, web sitesinden okunabileceği gibi PDF, Kindle ve ePub versiyonlarına da link üzerinden ulaşmak mümkün. Yayınlanması ve yaygınlaştırılması ise ‘Creative Commons’ lisansına tabii.

Kitap önümüzdeki günlerde ‘Doğruluk Payı’ tarafından da basılı hale getirilecek.

Kim ne dedi?

“Kesin bilgi insani krizler sırasında hayat kurtarıcı olabilir fakat bu tarz kriz anları güvenilir bilginin toplanmasını neredeyse imkansız kılan durumları yaratan zamanlardır. Bu kitap yalnızca gazetecilere değil, insanlığın kriz anlarında alanda gerçeklere ulaşmaya çalışan herkese yardımcı olacak.” – William Spindler, Sözcü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)

“Günümüzde, gerçeğin ne olduğunu bilmek ve haber ile diğer bilgileri doğrulamak vazgeçilmezdir. Bu el kitabı gazeteciler, okurlar, herkes için vazgeçilmez bir araç.” – Howard Finberg, Finberg, İşbirliği Yöneticisi, The Poynter Institute

“Tüm olay doğru bilgiyi, doğru zamanda ve doğru yerde vermektir. Felaketten etkilenen bölgelere kısıtlı erişimin olduğu zamanlarda, acil yardım çalışanlarının sosyal ağları etkin bir şekilde kullanmaları hayatidir. Bu el kitabı en az online gönüllüler kadar, sahada bulunan acil yardım çalışanları için de yararlı olacak.” – Christoph Dennenmoser, Team Lead Urgent Needs, Humanity Road Inc.