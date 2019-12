Kriz alüminyumu etkiledi, stoklar 3 milyon tonu aştı

Küresel finansal krizden en çok etkilenen metallerden birisi olan alüminyumda zararına satışlar yapılıyor. Londra Metal Borsası'nda satışa hazır alüminyum stokları 3 milyon tonu aştı.



Konya'nın Seydişehir ilçesinde faaliyet gösteren Eti Alüminyum AŞ Genel Müdürü Mehmet Arkan, dünyada zararına alüminyum satışları yapıldığını ve Londra Metal Borsası'nda (LME) satışa hazır alüminyum stoklarının 3 milyon tonu aştığını bildirdi.



Arkan dünyayı etkisi altına alan küresel finansal krizden en çok etkilenen metallerden birisinin alüminyum olduğunu belirtti.



Alüminyum fiyatlarının Londra'daki Metal Borsasında günübirlik, hatta saatlik olarak belirlendiğini ifade eden Arkan, "Şu anda dünyada alüminyum sektöründe önemli bir kriz var. Dünyanın önde gelen alüminyum şirketleri krizin eşiğinde. Çin, önemli oranda metal üretimini düşürdü. Avrupa'da önemli firmaları kapanma aşamasına geldi. Enerjisi çok olan Rusya'da benzer sorunla karşı karşıya" dedi.



ABD'de yıllık toplam üretimin 700 bin tonlara kadar düştüğünü belirten Arkan, benzer sıkıntıların bakır ve demirde de yaşandığını anlatarak, şunları kaydetti:



"Dünya metal piyasaları durdu. Alüminyum sektöründe şu anda sadece yolcu uçaklarının yapımıyla ilgili bir hareketlilik söz konusu. Elektriği bedava alsanız bile diğer ham maddeleri üst üste koyduğumuzda maliyeti karşılamıyor. Bu durum sadece Türkiye'de değil, dünya piyasasında böyle. Dünyada alüminyumda zararına satışlar yapılıyor. Londra Metal Borsası'nda satışa hazır alüminyum stokları 3 milyon tonu aştı. Stok her geçen gün büyüyor. Bu durum ne kadar sürer kestirmek güç."



Alüminyumun dünyadaki üretiminin yaklaşık yüzde 30'unun otomotiv sektöründe kullanıldığını anlatan Arkan, otomotiv sektöründe yaşanan olumsuz durumun da alüminyum satışlarını ciddi oranlarda düşürdüğünü belirtti.



Bir otomotiv firmasının alüminyum sektörünü umutlandıran bir adım attığını ifade eden Arkan, "Dünyanın önemli bir otomobil firması bir modelini kasası dahil alüminyumdan üretmeyi düşünüyor. Bu üretim ne zaman yapılır bilinmiyor. Ancak sektöre önemli bir katkı sağlayacağı kesin" dedi.



Eti Alüminyumun yıllık 60 bin ton üretim kapasitesine sahip olduğunu dile getiren Arkan, şöyle devam etti:



"Dünya çapında çok önemli bir üretimimiz yok. Türkiye yılda 1 milyon ton alüminyum kullanıyor. Bunun 600 bin tonu birincil alüminyum. Dünya üretiminin yüzde 35'ini karşılayan Avrupa Birliği ülkelerinde sıkıntı çok daha büyük. Orada da firmalar çok büyük krizle karşı karşıyalar. Mart'tan sonra önemli kararlar çıkacak. Dünya'da çok önemli tesisler kapanabilir. Hükümetler alüminyum sektörü ile ilgili önemli kararlar hazırlıyorlar. Ne olacağını bilemiyoruz. Marttan sonra ne olacağını daha sağlıklı göreceğiz."



Arkan, dünyanın sayılı entegre tesislerinden oldukları için zararına satışları bir şekilde karşıladıklarını belirterek, kendilerinin bu olumsuz durumdan çok fazla etkilenmediklerini, şirketin sıkıntıda olmadığını ve işçi çıkarmayı düşünmediklerini kaydetti.



Sektörün şu an için önünü göremediğini ifade eden Arkan, inşaat sektöründen, otomotive kadar her alanda tüketimin artması ile sıkıntıların aşılacağını da sözlerine ekledi.