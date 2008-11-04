Kriz ABD'nin bir devini daha vurdu

ABD'nin elektronik ürünler alanında ikinci büyük mağaza zinciri Circuit City, 155 dükkanını kapatma kararı aldı.



Şirketten yapılan açıklamada, ABD'deki mali krizin tüketimde yavaşlamaya yol açtığı ve şirketin 721 mağazasından 155'ini bu yılın sonunda kapatılacağı belirtildi.



Şirketin azalan sermaye ve likidite sorunu yüzünden çalışanlarının yüzde 17'sini de işten çıkarmak zorunda kalacağı ve masrafları azaltma amacıyla bundan sonra şartlar değişmedikçe yeni mağaza açmayı da bir süre düşünmediği belirtildi.



Circuit City ABD'de BestBuy Co.'dan sonra elektronik ürünlerde satışlara bakıldığında ikinci sırada geliyor.



Şirketin bu kararı satışların genelde arttığı Şükran Günü ve Noel Tatilleri döneminden önce alması dikkat çekici olarak yorumlanıyor.

