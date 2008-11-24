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Dünya

Kriz 70 yaşındaki kadını geneleve düşürdü

Küresel finansal kriz nedeniyle ABD’de genelevde çalışmak isteyenlerin sayısında artış gözlendiği açıklandı. Kriz 70 yaşındaki bir kadını geneleve düş

24 Kasım 2008 02:00

Küresel finansal kriz nedeniyle ABD’de azalan iş fırsatları, kadınları yaşlarına bakmadan dünyanın en eski mesleklerinden biri olan fahişeliğe yönlendiriyor. ABD’nin Nevada şehrinin ünlü genelevi Mustang Ranch’de, işe başlamak için başvuran kadınlar arasında 70 ve 72 yaşında olanlar da bulunuyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan finansal kriz, ABD’de iş bulamayan kadınlar arasında hayat kadınlığına başvurma oranını artırdı. Bunlardan biri de daha önceden yüksek maaşlı bir işte çalışan, 70 yaşındaki Kimberly adıyla basına tanıtılan kadın. 30 yere iş başvurusunda bulunup cevap alamayan Kimberly, Nevada’nın en ünlü genelevlerinden biri olan ’Mustang Ranch’te çalışmaya başladı.

Hayatında ilk kez böyle bir iş yapacak olan Kimberly, "Biraz gerginim. Biraz titriyorum. Böyle bir şey yapmadığım için hayatımda, düşündüğümden daha gerginim" dedi. Kimberly, hayat kadınlığına başlama hikayesini, "20-30 yere başvurdum. Ne arayan oldu, ne görüşmeye çağıran. Bu kötü ekonomik koşullarda yaşamımı sürdürmek için buraya para kazanmaya geldim" diye anlattı. Kimberly’nin genelevde çalışmadan önce başvurduğu kuruluşlar arasında bir havayolu şirketi ve department store (çok katlı mağaza) da var.

Başvurular arttı

Mustang Ranch’ın Müdürü Susan Austin, ekonomi nedeniyle işlerin azalması sonucu kadınlardan daha fazla başvuru almaya başladıklarını belirterek, "Özellikle yaş düzeyi de artıyor. 72 yaşında bir kadından da başvuru aldık" dedi. Ancak Austin, kötü ekonominin çalışanlarının yüzde 30’unu atmasına neden olduğunu da aktardı.

Şu anda yaşanan krizden dünyanın en eski mesleğinin diğer sektörlere göre daha az etkilendiğini kaydeden Austin, "Şu sıralar kriz nedeniyle daha fazla kadın başvuruyor. Bu tarz dönemlerde iyi para kazanmak için geliyorlar" diye konuştu.

Mustang Ranch’de milyonlarca dolarlık iş dönüyor. Kendisi de eskiden hayat kadını olarak görev yapan Austin, "Gelenler çok ama harcayacak çok paraları yok" diyor. Austin, kriz dönemlerinde insanların ’ilaç, likör ve seks’ten kesmediğini kaydediyor.


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