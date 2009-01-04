Kriz 315 yıllık geleneği bozuyor

İngiltere Merkez Bankası’nın gelecek hafta yapacağı toplantıda faiz oranlarını tarihinin en düşük seviyesine, yüzde 2’nin altına çekmesi bekleniyor. Bu durumun tasarruf sahiplerini tasarrufları için hiç faiz almama noktasına getireceğine dikkat çeken uzmanlar, 315 yıllık tarihinde ilk kez böyle üst üste faiz oranlarını düşürmek zorunda kalan Merkez Bankası’nın bu kez oranları yüzde 1’e indirmesinin beklendiğine işaret etti.



İngiltere Merkez Bankası’nın faiz oranlarını yüzde 1’e çekerek ekonominin kontrolünün sağlanmasının hedeflendiğini belirten ekonomi uzmanları, bankanın önümüzdeki hafta yapacağı yeni yılın ilk toplantısında faiz oranlarını yüzde 1’e indirmesi halinde, mortgage kredisi satan pek çok bankanın bu yeni indirimi değişken faiz anlaşması bulunan müşterilerine yansıtmayı reddedeceğini kaydediyor.



Bir çok bankanın daha önceki indirimleri de müşterilerine tam olarak yansıtmadıklarına işaret eden uzmanlar, faiz oranlarının yüzde 1’e indirilmesi halinde zaten halen tasarruflarına yüzde 1 ya da daha az faiz almakta olan 7 milyon müşterinin İngiltere bankacılık tarihinde ilk kez “sıfır faiz” hattına girebileceğine dikkat çekti.



Uzmanlar, bunun da tasarruflarının faizlerini emekli maaşlarına ekleyerek kendilerine geçim imkanı sağlayan yaşlıları etkilemesinin beklendiğini dile getirdi. İngiltere’de bir buçuk yıl öncesine kadar bir tasarruf hesabında yatan paraya verilen ortalama faiz yüzde 6 civarındaydı.



Tatil paketlerine zam



İngiliz Sterlini’nin Euro karşısında değer kaybetmesinin, İngiliz turistlerin Avrupa’da tatil yapmak için aldığı tatil paketlerinin fiyatının yüzde 40’a varan oranlarda artmasına neden oldu.



The Independent’daki habere göre, tatil paketlerindeki artış, bir aileye ortalama 500 sterline mal oluyor.



İngiliz turistlerin, daha önce uygun fiyata tatil yaptıkları Türkiye ve Mısır’a tatil paketi ücretlerinin de arttığı kaydedilen haberde, çok sayıda İngiliz ailenin ağustos ayında başka ülkelerin plajlarına gidemeyeceği ifade edildi.



TUI ve Thomas Cook gibi büyük turizm şirketlerinin de bu durumu gördüğü ve ellerindeki 13 milyon tatil paketinden 2 milyonunu daha şimdiden piyasadan çektiği belirtiliyor.

