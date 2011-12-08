Kritik zirvesi öncesi faiz indirimi

T24 - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Avro Bölgesi'ndeki gerilimlerin şuanda büyük bir belirsizliğin olduğunu gösterdiğini söyledi.



ECB'nin Frankfurt'ta yapılan faiz toplantısına ikinci kez başkanlık eden Draghi, piyasadaki artan gerginliğin ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, enflasyon beklentilerinin dengelenmek zorunda olduğunu

belirtti.



Ortak müdahaleden sonra yeni tedbirler açıklayacaklarını ifade eden Draghi, likidite operasyonlarında teminat kurallarını gevşeteceklerini ifade etti.



Bankalara yardım olarak olağanüstü tedbirler alındığını ve ECB'nin bankalara 36 ay vadeli, sabit faizle ve sınırsız miktarda kredi sağlayacağını açıklayan Draghi, likidite imkanlarının 21 Aralık'tan itibaren devreye gireceğini kaydetti.



Draghi, bankaların kredi kullanımını için teminat koşullarını hafiflettiğini, ulusal merkez bankalarının gerektiğinde devreye gireceğini vurguladı.



ECB'nin, Avro Bölgesi için bu yıla ilişkin yüzde 1,6 olan ekonomik büyüme tahminini değiştirmediğini söyleyen Draghi, gelecek yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminini yüzde 1,3'den yüzde 0,3'e çektiklerini bildirdi.





Beklenen faiz indirimi



ECB, beklentilere uygun olarak gösterge faiz oranını 25 baz puan (yüzde 0,25) indirerek yüzde 1'e çekti.



Temmuz ayında, artan enflasyonla mücadele için gösterge faiz oranını 25 baz puan (yüzde 0,25) yükselterek yüzde 1,25'ten yüzde 1,50'ye çıkaran ECB, geçen ay sürpriz bir kararla gösterge faiz oranını çeyrek puan düşürerek Temmuz'daki seviyesine çekmişti.





