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Kritik YAŞ toplantısında ilk gün sona erdi

Şura, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında sabah Genelkurmay Karargahı’nda toplandı

02 Ağustos 2012 01:29

Başbakan Erdoğan başkanlığında Genelkurmay Karargahı'nda toplanan Yüksek Askeri Şura, ilk gün çalışmalarını tamamladı. Topantıya Orgeneral Bilgin Balanlı ile GATA’da tedavi gören Orgeneral Nusret Taşdeler katılamayacağı için 14 üye ile masaya oturuldu.

Öğle saatlerinde, Başbakan Erdoğan'ın toplantıdan ayrılmasının ardından diğer üyeler çalışmalara devam etti. Şura'nın Ağustos ayı olağan toplantısında, terfi sırasında bulunan general, amiral ve albayların bir üst rütbeye yükseltilmesi, general ve amirallerin görev sürelerinin uzatılması ve emeklilik işlemleri ele alındı.
 
Disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayrılacak personelin durumu da toplantıda değerlendiriliyor. Şurada, TSK'yı ilgilendiren diğer konular da görüşüldü.
 
YAŞ toplantısında alınan kararların, 4 Ağustos Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulduktan sonra kamuoyuna açıklanması öngörüldü.
 
Bu arada, Başbakan Erdoğan'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel tarafından akşam verilecek yemeğe katılacağı belirtildi.
 
 

14 üye toplandı

 
 
Normal şartlarda Başbakan dahil 16 üyesi bulunan YAŞ, tutuklu Orgeneral Bilgin Balanlı ile hakkında yakalama kararı bulunan ve halen GATA’da tedavi gören Orgeneral Nusret Taşdeler’in toplantıya katılamayacak olmaları nedeniyle 14 üyeyle toplandı. Mazeret bildiren iki komutan, YAŞ Kanunu gereği gündem maddelerine yönelik önerilerini yazılı olarak sunma hakkına sahip.
 

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