TSK’nın komuta kademesi yeniden mi şekilleniyor; YAŞ kararlarının açıklanması bekleniyor

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilk kez Genelkurmay Karargâhı dışında, Çankaya Köşkü'nde toplanan Yüksek Askeri Şura sona erdi. Kritik toplantı normalde üç güne yayılması gerekirken darbe girişimi nedeniyle bir günde tamamlandı. Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayına sunması bekleniyor. YAŞ'ta alınan kararların Erdoğan'ın onayına sunulmasının ardından, kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı, YAŞ kararlarının onayı için Beştepe’ye gitti. YAŞ kararlarını Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yapması bekleniyor.

Toplantıya, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da ilk kez katıldı. Toplantıya iki de korgeneral vekaleten katıldı.

Toplantı öncesi Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın altında görev yapan Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar ve Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu istifa etti.

YAŞ kararlarının yargıya açık olması nedeniyle ihraç edilecek personel dün kanun hükmünde kararname ile belirlenmişti. Dün akşam yayımlanan kararname ile cuntacılıkla suçlana 149 general ve amiral, 1099 subay, 436 astsubay Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi. YAŞ'ta bugün terfi ve emeklilikler görüşülecek. Çok sayıda personelin ihraç edilmesi nedeniyle birçok kritik göreve bir alt rütbeden atama yapılacağı belirtiliyor.

Toplantıda alınan kararlar yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Toplantıya katılan isimler



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın da ilk kez katılacağı toplantıda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı OrgeneralAbidin Ünal, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar da yer alacak.