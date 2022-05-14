Kritik MYK'nın perde arkası: Kılıçdaroğlu toplantıda ne dedi?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP MYK'yi İstanbul'da olağanüstü topladı. Kılıçdaroğlu, siyasi yasaklı hale gelen Kaftancıoğlu için, “Cezaevine konulsa da görevinden Yargıtay kararıyla alsalar da il başkanımız olacak” dedi.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, CHP kurmaylarının, karara ilişkin “provokasyon” yorumunu yaptığı toplantıda Kılıçdaroğlu, “Hukuk tanımıyorlar ve hukuku yönlendiriyorlar. Alınan kararların hepsinde Recep Tayyip Erdoğan’ın baskısı var” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun baskılara karşı partililerinden sakin kalmalarını istediği, “Biz soğukkanlı duracağız. Mücadeleyi yükselteceğiz ama provokasyona gelmeyeceğiz. Onlar kendi mevkilerini korumak için her türlü kötülüğe başvurabilir. Biz asla kötülükle karşılık vermeyeceğiz. Ama en az onlar kadar güçlü bir şekilde direnç göstereceğiz. Bu işi sandıkta bitireceğiz” yorumunu yaptığı öğrenildi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, parti örgütlerine 21 Mayıs’ta Bursa’dan İstanbul’a alınan Milletin Sesi mitingine odaklanmaları talimatını verdi. Maltepe’de saat 18.00’de yapılacak mitingde, daha önce Mersin’deki gibi yaşam pahalılığı, yoksulluk, ekonomik kriz ve adaletsizliğin işleneceği, aynı zamanda Kaftancıoğlu kararına da tepki gösterileceği öğrenildi.