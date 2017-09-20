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Kritik MGK toplantısı öncesi kuvvet komutanları, sırayla Çankaya'ya çıkıyor

Başbakan Binali Yıldırım, ilk olarak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile görüştü

20 Eylül 2017 16:52

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılacak "bağımsızlık referandumu" nedeniyle 27 Eylül'den 22 Eylül'e çekilen kritik Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı öncesi kuvvet komutanları, ayrı ayrı Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmeye başladı.

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İlk olarak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile görüşen Yıldırım,  daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal'ı kabul etti. 

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