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Spor

Kritik maç öncesi Real Madrid'e soruşturma

Bu akşam Galatasaray'ı ağırlayacak olan Real Madrid'e bu kritik maç öncesi şok bir soruşturma açıldı

03 Nisan 2013 15:44

Avrupa Yolsuzluk Komisyonu, Madrid Belediyesi'ni Real Madrid'e ait bir araziyi değerinin çok üzerinde bir fiyat belirlemek yoluyla haksız kazanç elde etmek ile suçluyor.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinde Independent'in iddiasına göre, söz konu arazi 1998 yılında Madrid Belediyesi tarafından Real Madrid’e 421 bin Euro'ya satılmıştı. 2011’de ise aynı araziyi Madrid Belediyesi Eflatun-beyazlı kulüpten yaklaşık 20'de 1'i fiyatına yani 22.7 milyon Euro'ya geri almıştı.

 

Değeri sadece 1 milyon euro

 

Real Madrid ise Madrid Belediyesi’ne 421 bin Eurodan 22.7 milyon Euro’ya çıkmasını aradan geçen 13 yıla bağlıyor. Ancak uzmanlar, Las Tablas adlı alanın sadece spor amaçlı kullanımına izin verildiğini belirterek, arazinin değerinin 1 milyon Euro’nun biraz üzerinde olabileceğini söylüyor.

 

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