'Kritik kitap' hazırlığındayken; Barış Terkoğlu'nun evine hırsız girdi

Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu’nun evine 4 Aralık Salı günü hırsız girdi.

Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu’nun evine 4 Aralık Salı günü hırsız girdi. Gazeteci Terkoğlu’nun İstanbul Erenköy’deki evinden laptop, fotoğraf makinesi, pasaport ve bazı takıların çalındığı öğrenildi.

Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan kritik bir kitap hazırlığı içindeyken yaşandığı ifade edilen bu hırsızlık dikkati çekti.

Olayla ilgili emniyet ekiplerinin soruşturması devam ediyor.