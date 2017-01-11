Kritik ikinci tur oylamasında Genel Kurul muhalefet tarafından yönetilebilir

TBMM Genel Kurulu’nda pazartesi günü başlayan anayasa mesaisinden iktidar kanadının istediği hızda gitmemesinden dolayı memnun olmadığı belirtildi.

Ortalama günde üç maddenin geçirilmesi hedefi koyan AKP’nin ilk iki günde 23 saat 55 dakikalık mesaiye rağmen sadece iki maddenin kabul edilmiş olmasından rahatsızlık duyduğuna dikkat çekiliyor.

Kulislerde AKP yönetiminin görüşmelerin hızlandırılması formülü üzerinde durduğu ifade ediliyor.

Kritik oylama HDP’ye kalabilir

AKP kanadında, günde iki maddenin kabul edilmesi halinde başkanlık koltuğunun muhalefete geçme kaygısı taşıdığına dikkat çekiliyor. Son dakika değişiklik olmadığı takdirde ve görüşmelerin böyle devam etmesi durumunda üçüncü haftada Başkanlık koltuğuna CHP ya da HDP’li başkanvekillerine geçme ihtimali bulunuyor.

Muhalefetin istediği gibi gidiyor

Partili cumhurbaşkanlığını öngören 18 maddelik anayasa görüşmeleri muhalefetin CHP ve HDP’nin iç tüzükten kaynaklanan yetkilerini kullanmasıyla ilerliyor. Her iki partide grup önerileri sunuyor.

Grup öneresi üzerinde konuşmalar, o sırada yapılan sataşmalar ve tartışmaların yaşanması halinde yaklaşık 3 saatten önce anayasa görüşmelerine geçilmiyor.