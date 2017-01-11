T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kritik ikinci tur oylamasında Genel Kurul muhalefet tarafından yönetilebilir

AKP, günde 3 maddenin geçirilmesini hedef koymuştu

11 Ocak 2017 21:20

TBMM Genel Kurulu’nda pazartesi günü başlayan anayasa mesaisinden iktidar kanadının istediği hızda gitmemesinden dolayı memnun olmadığı belirtildi.

Ortalama günde üç maddenin geçirilmesi hedefi koyan AKP’nin ilk iki günde 23 saat 55 dakikalık mesaiye rağmen sadece iki maddenin kabul edilmiş olmasından rahatsızlık duyduğuna dikkat çekiliyor.

Kulislerde AKP yönetiminin görüşmelerin  hızlandırılması formülü üzerinde durduğu ifade ediliyor. 

Kritik oylama HDP’ye kalabilir

AKP kanadında, günde iki maddenin kabul edilmesi halinde başkanlık koltuğunun muhalefete geçme kaygısı taşıdığına dikkat çekiliyor. Son dakika değişiklik olmadığı takdirde ve görüşmelerin böyle devam etmesi durumunda üçüncü haftada Başkanlık koltuğuna CHP ya da HDP’li başkanvekillerine geçme ihtimali bulunuyor.

Muhalefetin istediği gibi gidiyor

 Partili cumhurbaşkanlığını öngören 18 maddelik anayasa görüşmeleri muhalefetin CHP ve HDP’nin iç tüzükten kaynaklanan yetkilerini kullanmasıyla ilerliyor. Her iki partide grup önerileri sunuyor. 

Grup öneresi üzerinde konuşmalar, o sırada yapılan sataşmalar ve tartışmaların  yaşanması halinde yaklaşık 3 saatten önce  anayasa görüşmelerine geçilmiyor. 

 

 

ETİKETLER

akpanayasaoylamamuhalefet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24