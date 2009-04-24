Kritik gün geldi, gözler Obama'da

Obama 'soykırım' der mi? Yusuf Cevahir'in analizi

Mesaj ne anlama geliyor?

Robert Wood: "Uzlaşma mesajı veriyorlar"

Ankara, ABD Başkanı Barack Obama'nın "soykırım" ifadesini kullanmaması için Washington yönetimine son mesajını çarşamba gece yarısına doğru gönderdi."Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi için somut ilerleme sağlandı, kapsamlı bir çerçevede mutabık kalındı. Bu çerçevede bir yol haritası belirlendi."Dışişleri Bakanlığı'nın bu kritik, bir o kadar da dikkat çekici açıklaması çarşamba gece yarısına doğru yapıldı. Ancak Dışişleri Bakanlığı'nın bu açıklaması, 24 Nisan öncesinde "Sınırın açılması ya da diplomatik ilişki kurulması" anlamına gelmiyor. Ankara, 24 Nisan'da da bir "yol kazası" beklemiyor.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın 3 saatlik görüşmesinin hemen ardından yapılan açıklamanın zamanlaması önemli. Çünkü 24 Nisan tarihi geldi. Soykırım iddialarının yıldönümü.Belirlenen yol haritası ne zaman hayata geçirilecek? Ve neleri kapsıyor? Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, yol haritasının 24 Nisan'dan sonra geçerli olacağını vurguladı. Yani Obama'nın konuşmasına saatler kala, Ermenistan ile sınır açılması veya diplomatik ilişki gibi kritik adımlar atılması söz konusu değil.Diplomatik kaynaklara göre, yol haritasıyla kastedilen, ortaya konulan "irade" yani Türkiye ve Ermenistan bundan sonra ikili sorunların çözülmesi için adım atma konusunda anlaştı.Hem ABD'ye hem de Ermenistan'a 24 Nisan öncesinde verilen güçlü mesaj bu. Bu mesajın Türkiye'de "sorunları bir an önce aşın" diyen Obama'nın söylemini nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Ama Ankara bir yol kazası beklemiyor. Yani Obama'nın "soykırım" kelimesini kullanması uzak bir ihtimal olarak görülüyor.Zaten Başkan Obama da iki ülke arasındaki sürece dikkat çekmiş, gelişmeleri de olumlu olarak nitelemişti.Süreç işliyor. Ermenistan ve Türkiye arasında bugünden yarına olmasa da 24 Nisan sonrası önemli adımlar atılması bekleniyor. Bundan sonra ki kritik tarih 7 Ekim. O gün de iki ülkenin milli maçı var.Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'nın Türkiye'ye gelerek maçı izlemesi bekleniyor. Ama kaynaklara göre bu beklentinin gerçekleşmesi için iki ülke arasında o tarihe kadar somut bazı adımların atılması gerekiyor.Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Robert Wood, Türkiye ile Ermenistan'ın "geçmişi geride bırakma ve uzlaşma" mesajı verdiklerini söyledi.ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen günlük basın toplantısında bir gazeteci, ABD Başkanı Barack Obama'nın, Ermenilerin 1915 olaylarına ilişkin iddialarının yıl dönümü kabul ettiği 24 nisan tarihinde nasıl bir tutum sergileyeceğine ilişkin soru yöneltti.Wood, Obama'nın, Türkiye'yi ziyareti sırasında bu konuda yaptığı açıklamaya işaret etti ve ABD Başkanı'nın açıklamasına ekleyecek bir sözü bulunmadığını söyledi.Robert Wood, "Burada önemli olan temel olarak Türkiye ve Ermenistan'ın ilişkilerini normalleştirmeye karar vermesi gerçeğidir. Bize göre bu büyük bir adım. Temel olarak söyledikleri, (Geçmişi geride bırakmalı ve uzlaşmalıyız.) Görüş farklılıklarının devam edecek olmasına karşın, iki hükümetin de bu ilişkiyi ilerletme yönünde çok zor bir adımı attığı açık. Ve bunun önemini azımsamamalıyız" diye konuştu."Zaman içinde bu ilişkiyi güçlendirmeye çalışma yönünde ilerlerken iki hükümetle de yardım etmek için çalışacağız" diyen Wood, sözlerini "Eğer çok çalışırsanız ve istekliyseniz, geçmişinizdeki bazı zorlukları aşabilir, uzlaşabilirsiniz" diye sürdürdü.Obama'nın, seçim kampanyası sırasında, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak nitelediğinin hatırlatılması üzerine Wood, "Daha önce söylediğimi tekrar edeceğim. Başkan bu konuda Türkiye'deyken konuştu ve benim buna ekleyecek bir şeyim yok" yanıtını verdi. (CNNTürk)