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Spor

Fenerbahçe'nin kritik duruşmasında 2. gün

Fenerbahçe'nin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ndeki duruşmasına bugün de devam ediliyor

22 Ağustos 2013 17:40

Duruşmanın ikinci gününde ilk olarak, kulübün mali işlerden sorumlu idarecisi Tamer Yelkovan'ın dün yarım kalan dinlenmesine devam edildi.
Ardından kaleci antrenörü Murat Öztürk ve menajer Yusuf Turanlı CAS'taki duruşmaya girdi ve yarım saat içinde beyanları bitti ve binayı terkettiler. Turanlı ve Öztürk ile Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçına yönelik konular konuşuldu.
Ayrıca Mehmet Şen de ifade vererek CAS Hakemlerini aydınlattı.
 

İbrahim Akın tanık olarak katıldı

 
CAS'taki duruşmaya daha sonra ise İbrahim Akın katıldı. İbrahim Akın'a İBB maçına yönelik sorular yöneltildi. İbrahim Akın yaklaşık yarım saat UEFA avukatlarının sorularını yanıtlayıp, hakemlere de beyanlar verdikten sonra herhangi bir açıklama yapmadan CAS binasından ayrıldı. 
 

Mecnun Odyakmazi Abdullah Kiğılı ve Murat Özaydın dinlenecek 

 
Duruşmaya öğlen arası verildi. İlerleyen saatlerde dosyadaki Ankaragücü maçı için eski yönetici Murat Özaydınlı'nın ifadelerine başvurulacak.
Sivasspor maçı için başkan Mecnun Odyakmaz gerekli savunmasını yapıp, ifadelerini yaşananları anlatacak.
 

Emenike'nin menajeri de katıldı

 
Bu arada Fenerbahçe'nin yeni transferi Emenike'nin menajeri Erdem Konyar da Lozan'daki CAS binasına geldi.
Duruşmanın seyrine dair çok ayrıntılı bilgiler alınamasa da Başkan Aziz Yıldırım ve Fenerbahçeli yöneticilerin verilen ifadelerden memnun olduklarına ve duruşmanın olumlu ilerlediğine dair bilgiler geldi.
Bu arada savunmanın bir parçası olarak başkan Aziz Yıldırım, duruşmanın sonunda kulüp adına bir kapanış konuşması yapacak

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