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Spor

Kris Boyd FB'ye önerildi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Daum, transfer için düğmeye bastı.

12 Aralık 2009 02:00

Transfer için düğmeye basan F.Bahçe'de Daum, Kocaman ve yönetici Ali Yıldırım buluştu Daum mutlaka bir forvet alınmasını Kocaman'dan istedi. Kris Boyd Kanarya'ya önerildi.

Sıkıntılı günler yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Daum, Sportif Direktör Aykut Kocaman ve yönetici Ali Yıldırım önceki akşam bir araya geldiler. Aralarının açık olduğu iddia edilen ikili transferi masaya yatırdı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Daum görüşmede Kocaman'a, "Mutlaka bir forvet transfer edilmesini istiyorum. Ayrıca sol kanatta sorun var. Roberto Carlos (devre arası takımdan ayrılacak), Uğur, Vederson ve Santos istikrarlı değil. Bu bölgeye de takviye yapabiliriz" dedi. Toplantıda olan Ali Yıldırım alınan kararları yönetime bildirmek için not alırken Kocaman transfer çalışmalarına başladı.

Güiza'ya takım aranıyor

Bir forvet için arayışlarını sürdüren Kocaman öncelikle Güiza'ya bir çözüm yolu bulmaya çalışacak. 17 milyon Euro'ya alınan İspanyol yıldıza 5-6 milyon Euro'ya bile müşteri çıkmaması can sıkarken, İspanyol golcünün takasta bile kullanılması gündeme geldi. Kulüpler Birliği toplantısında başkan Aziz Yıldırım'a Kayseri Başkanı Recep Mağmur'un Glasgow Rangers'da oynayan Kris Boyd'u önerdiği kaydedildi. Daum'un da bu isme onay vermesi halinde Aykut Kocaman'ın bu oyuncuyla ilgili olarak görüşmelerde bulunacağı bildirildi.

Kris Boyd 168 maçta 112 gol attı

26 yaşındaki Kris Boyd'un yıldızı Kilmarnock'ta parladı. Bu kulüpte üç sezonda 51 gol atmasının ardından 2005'te Rangers'a transfer oldu ve Glasgow ekibinde 168 maçta 112 gol kaydetti. İskoçya Milli Takımı formasını da 15 kez giyen 1.83 boyundaki golcü 7 gol attı.

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