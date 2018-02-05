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Ekonomi

KRİPTOPARA–Piyasa hacmi 400 milyar doların altına geriledi (2)

(Piyasa gelişmeleri ve arka plan bilgileriyle güncellendi) İstanbul, 5 Şubat (DHA) - Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde farklı ülkelerden gelen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerine bağlı olarak, piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, ABD'nin

05 Şubat 2018 13:28

(Piyasa gelişmeleri ve arka plan bilgileriyle güncellendi)

İstanbul, 5 Şubat (DHA) - Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde farklı ülkelerden gelen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerine bağlı olarak, piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, ABD\'nin önde gelen bankalarının kredi kartlarıyla kripto para işlemlerini yasaklayacağını duyurmasıyla piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 17.3 daraldı.
ABD\'nin en büyük bankaları arasında yer alan JP Morgan Chase & Co., Bank of America Corp ve Citigroup\'un, kredi kartlarıyla Bitcoin ve diğer sanal para birimleri alımlarının durdurulacağını duyurmasının ardından toplam 1,513 kripto para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi 67 milyar dolara karşılık gelen yüzde 17.3\'lük düşüşle 387 milyar 389 milyon dolara geriledi. Açıklamaların etkisiyle piyasanın en yüksek hacimli ilk beş sanal para biriminde de değer kayıpları yaşandı.
Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 satte yüzde 12.16 düşerek 8 bin 114 dolara kadar geriledi. Bitcoin piyasanın yüzde 35.3’ünü oluştururken, piyasanın işlem hacmi son 24 saatte 22 milyar 169 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Kripto para piyasasının en yüksek hacimli dört birimdeki 24 saatlik değişimler ise, Ethereum yüzde 13.47, Bitcoin Cash yüzde 13.83, Ripple yüzde 14.60 ve Cardano yüzde 21.21 düştü.

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