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Ekonomi

KRİPTOPARA – Yeni düzenlemelerle piyasa yeniden inişte

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Mart (DHA) – Güney Kore kamu görevlilerinin kripto para birimlerine yatırım yapmalarının yasaklanması ve çeşitli kurumlardan kripto para birimlerine getirilen düzenleme haberlerinin de etkisiyle, piyasanın en yüksek hacimli ilk

06 Mart 2018 12:40

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Mart (DHA) – Güney Kore kamu görevlilerinin kripto para birimlerine yatırım yapmalarının yasaklanması ve çeşitli kurumlardan kripto para birimlerine getirilen düzenleme haberlerinin de etkisiyle, piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 para biriminden 81\'i düştü.
Kripto para birimlerinin işlem gördüğü toplam piyasa sayısı 9,118’e ulaşırken, bu piyasalarda işlem gören 1,541 adet sanal para biriminin oluşturduğu kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.51 düşerek 11 bin 376 dolardan işlem gördü.
Bitcoin 192 milyar 290 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 41.7’sini oluştururken, en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimi arasında son 24 saatte yüzde 1.66’lık bir artışla yalnızca Cardano yükseldi.
Piyasa hacmi ise 461 milyar 535 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 17 milyar 785 milyon dolar olarak gerçekleşti.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;

Bitcoin yüse 1.51,
Ethereum yüzde 1.88,
Ripple yüzde 4.92,
Bitcoin Cash yüzde 2.29,
Litecoin yüzde 1.08,
NEO yüzde 3.72,
Stellar yüzde 4.95,
Monero yüzde 2.26,
EOS yüzde 2.26 düşerken,
Cardano yüzde 1.66 arttı.  

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