KRİPTOPARA – Satış dalgasıyla Bitcoin 10 bin doların altında

İstanbul, 22 Şubat (DHA) – Piyasadaki düşüş trendinin ve tepki alımlarının azalmasıyla kripto para piyasasının yüzde 39.4’ünü oluşturan belirleyici birim bitcoin yüzde 7.19 düşüşle 9,962 dolara geriledi.

Toplam 8,644 adet piyasada işlem gören 1,517 para biriminin oluşturduğu kripto para piyasasındaki 24 saatlik işlem hacmi 20.74 milyar dolar olarak gerçekleşirken, toplam piyasa hacmi yüzde 11 düşüşle 427 milyar dolara geriledi.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki son 24 saatlik değişimler ise şöyle;

- Bitcoin yüzde 7.19,

- Ethereum yüzde 4.56,

- Ripple yüzde 9.21,

- Bitcoin Cash yüzde 8.57,

- Litecoin yüzde 8.57,

- Cardano yüzde 9.42,

- NEO yüzde 4.84,

- Stellar yüzde 6.18,

- EOS yüzde 7.04,

- Dash yüzde 11.39 düştü.