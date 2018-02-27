KRİPTOPARA – Sanal para piyasasında yükseliş sürüyor

İstanbul, 27 Şubat (DHA) - Kripto para birimleriyle alakalı yapılan açıklamaların ardından en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimindeki artış devam ederken, piyasa hacmi sabah saatlerine göre 14 milyar dolar artışla 464 milyar dolar düzeyine yükseldi.

Toplam 8,791 adet piyasada işlem gören 1,523 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın yüzde 39.5’ini oluşturan piyasa belirleyicisi Bitcoin 24 saatte yüzde 7.18 yükselerek 10,877 dolardan işlem gördü. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 19.24 milyar dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 7.18,

- Ethereum yüzde 1.72,

- Ripple yüzde 1.60,

- Bitcoin Cash yüzde 4.47,

- NEO yüzde 6.09,

- Cardano yüzde 1.90,

- Stellar yüzde 0.15,

- EOS yüzde 8.91,

- IOTA yüzde 3.13 artarken,

- Litecoin yüzde 3.12 düştü.