T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KRİPTOPARA – Sanal para piyasasında yükseliş sürüyor

İstanbul, 27 Şubat (DHA) - Kripto para birimleriyle alakalı yapılan açıklamaların ardından en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimindeki artış devam ederken, piyasa hacmi sabah saatlerine göre 14 milyar dolar artışla 464 milyar dolar düzeyine yükseldi

27 Şubat 2018 20:19

İstanbul, 27 Şubat (DHA) - Kripto para birimleriyle alakalı yapılan açıklamaların ardından en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimindeki artış devam ederken, piyasa hacmi sabah saatlerine göre 14 milyar dolar artışla 464 milyar dolar düzeyine yükseldi.
Toplam 8,791 adet piyasada işlem gören 1,523 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın yüzde 39.5’ini oluşturan piyasa belirleyicisi Bitcoin 24 saatte yüzde 7.18 yükselerek 10,877 dolardan işlem gördü. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 19.24 milyar dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;
- Bitcoin yüzde 7.18,
- Ethereum yüzde 1.72,
- Ripple yüzde 1.60,
-  Bitcoin Cash yüzde 4.47,
- NEO yüzde 6.09,
- Cardano yüzde 1.90,
- Stellar yüzde 0.15,
- EOS yüzde 8.91,
- IOTA yüzde 3.13 artarken,
- Litecoin yüzde 3.12 düştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAKriptoToplamBitcoinPiyasadakiEnEthereumRippleCashNEOCardanoStellarEOSIOTALitecoin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24