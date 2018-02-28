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Ekonomi

KRİPTOPARA – Sanal para piyasaları sayısı artmaya devam ediyor

İstanbul, 28 Şubat (DHA) - Sanal para birimleriyle açıklama ve regülasyon haberlerinin ardından normalleşme işaretleri gösteren kripto para piyasası hacmi dün akşam saatlerine göre 3

28 Şubat 2018 12:47

İstanbul, 28 Şubat (DHA) - Sanal para birimleriyle açıklama ve regülasyon haberlerinin ardından normalleşme işaretleri gösteren kripto para piyasası hacmi dün akşam saatlerine göre 3.3 milyar dolar artışla 467.3 milyar dolar düzeyine yükselirken, kripto paraların işlem gördüğü piyasaların sayısı 55 adet artışla 8,846’ya yükseldi.
Piyasada işlem gören 1,523 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın yüzde 40’ını oluşturan piyasa belirleyicisi Bitcoin 24 saatte yüzde 6.66 yükselerek 11,070 dolardan işlem gördü. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 18.8 milyar dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;
- Bitcoin yüzde 6.66,
- Ethereum yüzde 1.07,
- Bitcoin Cash yüzde 1.34,
- Litecoin yüzde 0.47,
- EOS yüzde 9.60,
- IOTA yüzde 7.35 artarken,
- Ripple yüzde 0.28,
- NEO yüzde 2.70,
- Cardano yüzde 0.76,
- Stellar yüzde 1.49 düştü.

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