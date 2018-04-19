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Ekonomi

KRİPTOPARA – Piyasanın hacmi 350 milyar doları aştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Nisan (DHA) – Kripto para birimi piyasalarında tepki alımlarıyla sabah saatlerinde başlayan artış eğiliminin etkisiyle piyasanın günlük işlem hacmi 21 milyar 66 milyon dolara yükselirken, toplam piyasa hacmi 350 milyar 437 m

19 Nisan 2018 20:45

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Nisan (DHA) – Kripto para birimi piyasalarında tepki alımlarıyla sabah saatlerinde başlayan artış eğiliminin etkisiyle piyasanın günlük işlem hacmi 21 milyar 66 milyon dolara yükselirken, toplam piyasa hacmi 350 milyar 437 milyon dolara çıktı.
Toplam 1,575 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.94’lük bir artışla 8,216 dolara çıkarken, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi piyasanın yüzde 39.8’ini oluşturdu.
Piyasadaki artış seyrinin etkisiyle, son 24 saatte en büyük ilk 10’dan yüzde 13.04’lük bir artışla en çok Bitcoin Cash ve en büyük ilk 100’den yüzde 58.02’lik bir artışla en çok Monaco yükselirken, piyasanın en yüksek düşüş gösteren birimi ise yüzde 12.11’lik düşüşle Nucleus Vision oldu.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;
- Bitcoin yüzde 1.94,
- Ethereum yüzde 5.73,
- Ripple yüzde 6.95,
- Bitcoin Cash yüzde 13.04,
- Litecoin yüzde 3.83,
- EOS yüzde 5.64,
- Cardano yüzde 7.67,
- Stellar yüzde 7.57,
- NEO yüzde 5.07 ve
- IOTA yüzde 5.49 arttı.

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