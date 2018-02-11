KRİPTOPARA – Piyasadaki düşüşlere rağmen sanal para sayısı artıyor

İstanbul, 11 Şubat (DHA) - Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde getirilen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerine bağlı olarak piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, piyasa hacminin 400 milyar doların altına düşmesine karşın, piyasadaki sanal para birimi sayısı 1,500\'den 1,523’e yükseldi.

Kripto para birimleri piyasa hacmi 385.8 milyar dolara çekilirken, kripto para birimleri piyasasının yüzde 34.7’sini oluşturan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 9.61 düşerek 7,952 bin dolardan işlem gördü. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 20.5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kripto para piyasasının en yüksek hacimli ilk beş sanal para biriminden diğer dört tanesinin 24 saatlik değişimler ise, Ethereum yüzde 10.28, Bitcoin Cash yüzde 5.90, Ripple yüzde 16.02 ve Cardano yüzde 11.77 düşüş yönünde oldu.