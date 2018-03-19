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Ekonomi

KRİPTOPARA – Piyasadaki artış eğilimi sürüyor

İstanbul, 19 Mart (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarında sabah saatlerinde gözlemlenen artış eğilimi devam ederken, piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 sanal para biriminden 99’u arttı

19 Mart 2018 15:23

İstanbul, 19 Mart (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarında sabah saatlerinde gözlemlenen artış eğilimi devam ederken, piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 sanal para biriminden 99’u arttı.
Toplam 9,462 adet piyasada işlem gören 1,565 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 8.08 artarak 8 bin 374 dolardan işlem gördü. Bitcoin 141 milyar 760 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 44.1’ini oluşturdu.
Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 25.00’lık bir artışla en çok Stellar yükselirken, listedeki artışa bağlı olarak piyasa hacmi 321 milyar 762 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 18 milyar 558 milyon dolar olarak gerçekleşirken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 8.08
- Ethereum yüzde 5.91
- Ripple yüzde 10.59
- Bitcoin Cash yüzde 4.26
- Litecoin yüzde 6.84
- NEO yüzde 18.24
- Cardano yüzde 19.54
- Stellar yüzde 25.00
- EOS yüzde 10.30
- IOTA yüzde 4.23 arttı.

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