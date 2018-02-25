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Ekonomi

KRİPTOPARA – Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar doların altında

İstanbul, 25 Şubat (DHA) –-Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli ilk 10 sanal para biriminde sabah gözlemlenen düşüşün ardından, en büyüklerden yalnızca Litecoin ve IOTA artarken, piyasadaki işlem hacmi 15 milyarın altına geriledi

25 Şubat 2018 20:15

İstanbul, 25 Şubat (DHA) –-Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli ilk 10 sanal para biriminde sabah gözlemlenen düşüşün ardından, en büyüklerden yalnızca Litecoin ve IOTA artarken, piyasadaki işlem hacmi 15 milyarın altına geriledi.
Toplam 1,519 adet sanal para biriminin işlem gördüğü piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden yalnızca yüzde 3.05\'lik bir artışla Litecoin ve yüzde 9.24\'lük bir artışla IOTA yükselirken, Bitcoin piyasanın yüzde 38.2’sini oluşturdu. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 14 milyar 920 milyon dolar olarak hesaplandı.
Kripto para birimleri piyasasında sabah saatlerinden itibaren gözlemlenen genel düşüş eğiliminin ardından piyasa hacmi 422 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin ise yüzde 2.71\'lik bir düşüşle 9 bin 557 dolardan işlem gördü.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimlerindeki değişiklikler ise;

Bitcoin yüzde 2.71,

Ethereum yüzde 1.04,

Ripple yüzde 1.68,

Bitcoin Cash yüzde 3.02,

Cardano yüzde 1.14,

NEO yüzde 1.06,

Stellar yüzde 3.23,

EOS yüzde 3.80 düşerken,

Litecoin yüzde 3.05,

IOTA yüzde 9.24 arttı.

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