T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KRİPTOPARA –Piyasada yükseliş sürüyor

İstanbul, 19 Ocak (DHA) - Kripto paralar ile ilgili “düzenleme” ve “kısıtlama” haberinin etkisiyle piyasada görülen sert düşüşler sonrasında sanal para birimleri tekrar yükselişe geçti

19 Ocak 2018 13:13

İstanbul, 19 Ocak (DHA) - Kripto paralar ile ilgili “düzenleme” ve “kısıtlama” haberinin etkisiyle piyasada görülen sert düşüşler sonrasında sanal para birimleri tekrar yükselişe geçti.
Toplam 1453 kripto paranın oluşturduğu kripto para piyasasının en büyük ilk beş birimi artarken, en büyük üçüncü kripto para biriminin dolar kuru Ripple yüzde 17.76 arttı. Kripto para piyasasındaki genel yükselişin etkisiyle piyasa hacmi düne göre dört milyar dolarlık artışla 576.7 milyar dolar olarak hesaplanırken, kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin yüzde 4.0 yükselerek 11 bin 666 dolardan işlem gördü.
Bitcoin ayrıca, kripto para piyasasının yüzde 34’ünü oluştururken, piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 44.7 milyar dolar olarak hesaplandı.
Piyasada Bitcoin ve Ripple\'ın ardından gelen en büyük üç kripto para birimlerindeki artış yönündeki değişimler ise şöyle; Ethereum yüzde 5.40, Bitcoin Cash yüzde 2.23 ve Cardano yüzde 4.65 yükseldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ocak DHAKriptoToplamRippleBitcoinPiyasada BitcoinEthereumBitcoin CashCardano

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24