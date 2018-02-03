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Ekonomi

KRİPTOPARA- Piyasada düşüş seyri devam ediyor

İstanbul, 2 Şubat (DHA) - Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde farklı ülkelerden gelen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerine bağlı olarak, piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, kripto para piyasası hacmi düne göre yüzde 15

03 Şubat 2018 01:26

İstanbul, 2 Şubat (DHA) - Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde farklı ülkelerden gelen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerine bağlı olarak, piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, kripto para piyasası hacmi düne göre yüzde 15.89 düşüşle 408 milyon dolara geriledi.
1506 kripto paranın işlem gördüğü piyasanın 24 saatlik işlem hacmi ise 39.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Kripto para piyasasının en yüksek hacimli beş birimdeki 24 saatlik değişimler ise, Bitcoin yüzde 4.91, Ethereum yüzde 15.34, Ripple yüzde 14.83, Bitcoin Cash yüzde 7.80 ve Cardano yüzde 17.83 düştü.

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