KRİPTOPARA – Piyasa yeniden 400 milyar doların altında

İstanbul, 9 Şubat (DHA) - Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde getirilen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerine bağlı olarak piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, kripto para piyasası hacmi, yeniden 400 milyar doların altına inerek, 388 milyar dolara kadar geriledi.

Piyasanın yüksek hacimli ilk beş sanal para biriminden Bitcoin Cash’in piyasa değerinin yükselişi son 24 saatte yüzde 26.51’lik artış ile devam ederken, piyasa işlem hacmi 21.6 milyar dolara yükseldi.

Toplam 1,514 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın 24 saatlik işlem hacmi ise 24.2 milyar dolar olarak kaydedildi. Piyasanın yüzde 35’ini oluşturan Bitcoin ise son 24 saatte yüzde 0.52 düşüşle 8.0 bin dolardan işlem gördü.

Kripto para piyasasının en yüksek hacimli diğer para birimlerinde yaşanan 24 saatlik değişimler ise,

- Cardano yüzde 0.36,

- Ripple yüzde 4.08,

- Bitcoin Cash yüzde 26.51 yükselirken,

- Bitcoin, yüzde 0.52

- Ethereum yüzde 0.47 düştü.