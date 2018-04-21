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Ekonomi

KRİPTOPARA – Piyasa hacmi yüzde 8.28'lik bir artışla 390 milyar doları aştı

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Nisan (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli kurumlardan gelen açıklamaların ardından piyasada etkisini gösteren artış eğilimi sürerken, piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 8

21 Nisan 2018 13:06

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Nisan (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli kurumlardan gelen açıklamaların ardından piyasada etkisini gösteren artış eğilimi sürerken, piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 8.28’lik bir artışla 390 milyar doların üzerine çıktı.
Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 7.39’luk bir artışla 8,921 dolara yükselirken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasında son 24 saatte en çok yüzde 16.78’lik bir artışla dün öğle saatlerinde 1,000 doları aşan Bitcoin Cash yükseldi.
Toplam 1,584 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 91’i artarken, genel artış eğiliminin de etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 30 milyar dolara denk gelen yüzde 8.28’lik bir artışla 392 milyar 238 milyon dolara yükseldi.
Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin 151 milyar 583 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 38.6’sını oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 25 milyar 280 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 7.39
- Ethereum yüzde 8.31
- Ripple yüzde 8.73
- Bitcoin Cash yüzde 16.78
- EOS yüzde 15.14
- Litecoin yüzde 5.98
- Cardano yüzde 7.96
- Stellar yüzde 5.23
- IOTA yüzde 10.20
NEO yüzde 6.48 yükseldi.

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