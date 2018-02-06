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Ekonomi

KRİPTOPARA – Piyasa hacmi yüzde 36.7 geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Şubat (DHA) - Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde özellikle ABD ve Birleşik Krallık merkezli bankalarından getirilen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerine bağlı olarak Bitcoin 7 bin doların altına gerilerken piyasa ha

06 Şubat 2018 12:53

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Şubat (DHA) - Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde özellikle ABD ve Birleşik Krallık merkezli bankalarından getirilen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerine bağlı olarak Bitcoin 7 bin doların altına gerilerken piyasa hacmi yüzde 36.7 daraldı.
Toplam 1,514 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi son 24 saatte 104 milyar dolara karşılık gelen yüzde 36.7’lik bir düşüşle 283 milyar 304 milyon dolara geriledi. Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin ise bir günde yüzde 24.60 düşerek 6 bin 203 dolardan işlem gördü.
Bitcoin 104 milyar 518 milyon dolarlık piyasa hacmiyle, toplam piyasa hacminin yüzde 36.9’unu oluştururken, kripto para piyasasındaki 24 saatlik işlem hacmi ise 28 milyar 201 milyon dolark olarak hesaplandı.
Kripto para piyasasının en yüksek hacimli dört birimdeki 24 saatlik değişimler ise, Ethereum yüzde 30.56, Bitcoin Cash yüzde 29.02, Ripple yüzde 25.28  ve Cardano yüzde 26.20 düşüş yönünde oldu.

 

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