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Ekonomi

KRİPTOPARA – Piyasa hacmi yeniden 400 milyar doları aştı

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Şubat (DHA) - Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde getirilen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerine bağlı olarak piyasalardaki sert düşüşün ardından, borsalardaki hareketlenmelerle piyasa hacmi yeniden 400 milyar doları

07 Şubat 2018 19:41

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Şubat (DHA) - Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde getirilen “düzenleme” ve “kısıtlama” haberlerine bağlı olarak piyasalardaki sert düşüşün ardından, borsalardaki hareketlenmelerle piyasa hacmi yeniden 400 milyar doları aştı.
ABD ve Birleşik Krallık merkezli bankaların kripto para birimlerine uyguladığı kısıtlamaların ve ABD’li piyasa düzenleyicilerinin sanal para birimleri gözetimini geliştirmesi için Kongre’ye sunmayı planladığı yasa tasarısı haberlerinin ardından, tepki alımlarının da etkisiyle kripto para piyasa hacmi 52 milyar dolara karşılık gelen yüzde 14.89’luk bir artışla 401.9 milyar dolara yükseldi.
Toplam 1,506 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasadaki en yüksek hacimli ilk  beş para biriminde artış gözlemlenirken, piyasanın belirleyicisi Bitcon sabah saatlerine göre yüzde 23.64 artarak 8,442 dolardan işlem gördü. Bitcoin piyasanın yüzde 35.6’sını oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 35.3 milyar dolar olarak hesaplandı.
Kripto para piyasasının en yüksek hacimli dört birimdeki 24 saatlik değişimler ise, Ethereum yüzde25.03, Bitcoin Cash yüzde 19.39, Ripple yüzde 16.80 ve Cardano yüzde 15.61 arttı.
Kripto para piyasaları hacmindeki erime, “düzenleme” ve “denetim” haberlerine bağlı olarak, 7 Ocak’taki 835 milyar dolar zirvesinden yüzde 66’ya karşılık gelen 552 milyar doları buldu. Piyasa hacmi dün Türkiye saatiyle 11:00 sularında 276 milyar dolara kadar gerilemişti.

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