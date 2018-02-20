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Ekonomi

KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 500 milyar doları aştı

İstanbul, 19 Şubat (DHA) – Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin’in günlük ticaret hacmi ve küresel kripto para birimleri piyasa hacmi son 24 saatteki istikrarını korurken, piyasa hacmi 500 milyar doları aştı

20 Şubat 2018 02:30

İstanbul, 19 Şubat (DHA) – Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin’in günlük ticaret hacmi ve küresel kripto para birimleri piyasa hacmi son 24 saatteki istikrarını korurken, piyasa hacmi 500 milyar doları aştı.
Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin’in Güney Kore borsalarında 80 bin bitcoin’lik ticaret hacmine ulaşması, tepki alımları ve ABD Sermaye Piyasası Kurulu ve Vadeli Emtia Piyasası Komisyonu tarafından, ABD Kongresi’ne yapılan Bitcoin üzerindeki federal denetimin kripto paraların gelişimini engellememesi istenmesinin etkisiyle Bitcon son 24 saatte yüzde 2.91artarak 11 bin 199 dolardan işlem gördü.
Piyasada görülen genel artışla piyasa hacminin 503.69 milyar dolar olarak gerçekleştiği, 24 saatlik işlem hacmi 19.5 milyar dolar olan piyasanın yüzde 37.5’ini Bitcoin oluşturdu.
Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi son 24 saatlik değişimleri ise;
- Ethereum yüzde 0.29,
- Bitcoin Cash yüzde 0.56,
- Litecoin yüzde 1.18,
- NEO yüzde 5.93,
- EOS yüzde 0.11,
- IOTA yüzde 1.08artarken,
- Ripple yüzde 0.06,
- Cardano yüzde 1.04,
- Stellar yüzde 0.82 düştü.

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