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Ekonomi

KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 500 milyar dolarda dengelendi

İstanbul, 19 Şubat (DHA) – Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin’in günlük ticaret hacmi ve küresel kripto para birimleri piyasa hacmi son 24 saatteki istikrarını korurken, piyasa hacmi 500 milyar dolar dolayında d

19 Şubat 2018 20:59

İstanbul, 19 Şubat (DHA) – Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin’in günlük ticaret hacmi ve küresel kripto para birimleri piyasa hacmi son 24 saatteki istikrarını korurken, piyasa hacmi 500 milyar dolar dolayında dengelenmeye başladı.
Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin’in Güney Kore borsalarında 80 bin bitcoin’lik ticaret hacmine ulaşması ve tepki alımlarının da etkisiyle Bitcon son 24 saatte yüzde 1.35 artarak 11 bin dolardan işlem gördü.
En yüksek hacimli ilk on sanal para biriminden yalnızca üç sanal para birimi artmasına rağmen piyasa hacmi 449.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bitcoin piyasanın yüzde 37.1’ini oluşturmaya devam ederken, piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 19 milyar dolar olarak hesaplandı.
Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişimler ise, Ethereum yüzde 0.02, Bitcoin Cash yüzde 0.57, Litecoin yüzde 1.0, Cardano yüzde 0.34, Stellar yüzde 1.31, EOS yüzde 0.16 ve IOTA yüzde 0.01 düşerken, Ripple yüzde 0.24 ve NEO yüzde 3.61 arttı.

 

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