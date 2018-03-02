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Ekonomi

KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 460 milyar doların üzerine çıktı

İstanbul, 2 Mart (DHA) - ABD Vadeli Emtia İşlemleri Komisyonu’nun (CFTC), çalışanlarına kripto para işlemleri için izin vermesinin ve Birleşik Krallık merkezli HSBC bankasının, banka genelinde işlemlerin blok zincir teknolojisi kullanılarak gerçekleşeceği

02 Mart 2018 13:06

İstanbul, 2 Mart (DHA) - ABD Vadeli Emtia İşlemleri Komisyonu’nun (CFTC), çalışanlarına kripto para işlemleri için izin vermesinin ve Birleşik Krallık merkezli HSBC bankasının, banka genelinde işlemlerin blok zincir teknolojisi kullanılarak gerçekleşeceğini duyurmasının etkisiyle piyasa hacmi yükseldi.
Toplam 1.531 adet sanal para biriminin oluşturduğu kripto para birimleri piyasa hacmi dün akşam saatlerine göre yüzde 1.5 artarak 432 milyar 662 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki işlem hacmi ise 19 milyar 363 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 6.20 artarak 11 bin 160 dolardan işlem gördü. Bitcoin 188 milyar 551 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 40.7’sini oluşturuyor.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 6.20,

- Ethereum yüzde 1.25,

- Ripple yüzde 1.41,

-  Bitcoin Cash yüzde 4.93,

- Litecoin yüzde 2.69,

- Cardano yüzde 0.08,

- Stellar yüzde 0.79 ve

- IOTA yüzde 1.77 artarken,

- NEO yüzde 1.15,

- EOS yüzde 0.41 düştü.

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