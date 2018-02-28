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Ekonomi

KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 450 milyar doların altına düştü

İstanbul, 28 Şubat (DHA) - Sanal para birimleriyle açıklama ve regülasyon haberlerinin ardından normalleşme işaretleri göstermesine rağmen kripto para piyasası hacmi sabah saatlerine göre 20 milyar dolar düşerek 447

28 Şubat 2018 20:28

İstanbul, 28 Şubat (DHA) - Sanal para birimleriyle açıklama ve regülasyon haberlerinin ardından normalleşme işaretleri göstermesine rağmen kripto para piyasası hacmi sabah saatlerine göre 20 milyar dolar düşerek 447.6 milyar dolar düzeyine indi.
Toplam 8,846 farklı piyasada işlem gören 1,523 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın yüzde 39.7’sini oluşturan piyasa belirleyicisi Bitcoin 24 saatte yüzde 2.09 düşerek 10,529 dolardan işlem gördü. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 17.9 milyar dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;
- Bitcoin yüzde 2.09,
- Ethereum yüzde 1.62,
- Ripple yüzde 4.52,
-  Bitcoin Cash yüzde 4.56,
- Litecoin yüzde 4.03,
- NEO yüzde 2.08,
- Cardano yüzde 6.66,
- Stellar yüzde 4.48 ve
- EOS yüzde 0.75 düşerken
- IOTA yüzde 0.67 arttı.

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