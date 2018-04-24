KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 420 milyar doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Nisan (DHA) – Çeşitli ülke ve kurumdan kripto para birimleri ile ilgili yapılan açıklama ve duyuruların ardından artış eğilimi devam ederken, tepki alımlarının da etkisiyle piyasa hacmi 420 milyar doların ve Bitcoin ise dokuz bin doların üzerine çıktı.

Toplam 1,592 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.29’luk bir artışla 9,258 dolara yükselirken, Bitcoin 157 milyar 359 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 37.4’ünü oluşturdu.

Piyasadaki dalgalanmalar devam ederken, en yüksek hacimli ilk 100 arasından son 24 saatte 10’u düştü. En yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 16.47’lik bir artışla en çok EOS yükseldi.

Genel artış eğilimin etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 20 milyar dolara denk gelen yüzde 1.05’lik bir artışla 420 milyar 962 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 27 milyar 718 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 4.29

- Ethereum yüzde 7.20

- Ripple yüzde 5.16

- Bitcoin Cash yüzde 13.59

- EOS yüzde 16.47

- Litecoin yüzde 8.00

- Cardano yüzde 4.24

- Stellar yüzde 4.46

- IOTA yüzde 6.65

- NEO yüzde 7.14 yükseldi.