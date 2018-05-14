KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 400 milyar doların altına indi

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Mayıs (DHA) – Kripto para birimleri piyasasındaki dalgalanmalar devam ederken, piyasa hacmi 400 milyar doların altına inerek 386 milyar dolara geriledi.

Çeşitli ülke ve kurumlardan kripto para birimleri piyasalarına ilişkin getirilen açıklamaların etkisiyle gözlemlenen artış eğiliminin de etkisiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.93 düşüşle 8,367 dolara geriledi. Bitcoin 142 milyar 526 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 36.9\'unu oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 17 milyar 32 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 55’ünün artması ve en yüksek hacimli ilk 10’dan altı tanesindeki artışa karşılık, dördünde düşüşler yaşandı.

Hafta sonunda 401 milyar 735 milyon dolara yükselen piyasa hacmi, yeni haftanın erken saatlerinde, 15 milyar dolara karşılık gelen yüzde 3.88 düşüşle 386 milyar dolar düzeyine çekildi.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.93

- Bitcoin Cash yüzde 4.92

- EOS yüzde 0.25

- Litecoin yüzde 2.16

- Cardano yüzde 0.36

- Stellar yüzde 2.68 düşerken,

- Ethereum yüzde 2.31

- Ripple yüzde 3.35

- IOTA yüzde 0.13

- TRON yüzde 3.33 yükseldi.