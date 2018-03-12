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Ekonomi

KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 400 milyar doları test ediyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Mart (DHA) – Kripto para piyasası hacmi dün yaşanan düşüşün ardından tepki alımlarının da etkisiyle tekrar yükselme trendine döndü

12 Mart 2018 17:04

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Mart (DHA) – Kripto para piyasası hacmi dün yaşanan düşüşün ardından tepki alımlarının da etkisiyle tekrar yükselme trendine döndü.
Toplam 9,279 adet piyasada işlem gören 1,556 sanal para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi 397 milyar dolar olarak gerçekleşirken, 166.97 milyar dolarlık hacmiyle piyasanın yüzde 42.1’ini oluşturan Bitcoin son 24 saatte yüzde 12.01’lik artışla 9,871 dolardan işlem gördü.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 15.23 milyar dolar oldu.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişimler;
- Bitcoin yüzde 12.01,
- Ethereum yüzde 6.45,
- Ripple yüzde 4.61,
- Bitcoin Cash yüzde 10.62,
- Litecoin yüzde 6.54,
- NEO yüzde 7.90,
- Cardano yüzde 13.10,
- Stellar yüzde 5.85,
- Monero yüzde 9.83 ve
- EOS yüzde 6.45 arttı.

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