KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 380 milyar doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Mart (DHA) – Kripto para birimleri piyasasında dün gözlemlenen düşüşün ardından tepki alımlarının da etkisiyle son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 100 sanal para biriminden yalnızca biri düşerken, piyasa hacmi 380 milyar doların üzerine çıktı.

Toplam 9,279 adet piyasada işlem gören 1,556 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi 388 milyar 752 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 9.24’lük bir artışla 9 bin 649 dolardan işlem gördü.

Bitcoin 163 milyar 210 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 42’sini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 14 milyar 582 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişimler;

- Bitcoin yüzde 9.24,

- Ethereum yüzde 4.97,

- Ripple yüzde 2.58,

- Bitcoin Cash yüzde 11.31,

- Litecoin yüzde 4.35,

- NEO yüzde 7.13,

- Cardano yüzde 8.44,

- Stellar yüzde 2.83,

- Monero yüzde 8.85 ve

- EOS yüzde 4.34 arttı.