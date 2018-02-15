KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 24 saatte yüzde 6.1 arttı

İstanbul, 15 Şubat (DHA) - Kripto para birimleri tepki alımlarının da etkisiyle yükselme trendine devam ederken, kripto para piyasasının yüzde 34.9’unu oluşturan, piyasa belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 10.18 artışla 9,774 dolardan işlem görürken, kripto para piyasasında görülen genel artış devam etti.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 26.1 milyar dolar olarak gerçekleşirken, toplam 1,530 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi ise 471.79 milyar dolar oldu.

Kripto para piyasasının en yüksek hacimli beş biriminden diğer dört birimdeki 24 saatlik değişimler ise, Ethereum yüzde 8.32, Ripple yüzde 8.98, Bitcoin Cash yüzde 6.30 ve Litecoin yüzde 28.52 artış gösterdi.