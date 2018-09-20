KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 200 milyar doların üzerinde

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Eylül (DHA) – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli ülke ve kurumdan gelen açıklamaların etkisiyle piyasadaki dalgalı seyir sürerken piyasa hacmi 200 milyar doların üzerine çıktı.

Toplam 14,132 adet piyasada işlem gören 1,977 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.82’lik bir artışla 6,417 dolara yükseldi ve 110 milyar 871 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 55.4’ünü oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 1.02, üzde 1.97, yüzde 2.38 ve yüzde 0.95 ile sırasıyla yalnızca Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash ve Stellar düşerken, en büyük 100 kripto para birimi arasından ise 66’sı yükseldi ve artış eğilimine yüzde 17.15 ile FunFair öncülük etti.

En büyük 100 kripto para birimindeki artışın etkisiyle piyasa hacmi 200 milyar 237 milyar dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 12 milyar 281 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.82

5.EOS yüzde 2.26

7.Litecoin yüzde 0.18

8.Tether yüzde 0.07

9.Cardano yüzde 1.60

10.Monero yüzde 0.74 artarken

2.Ethereum yüzde 1.02

3.Ripple yüzde 1.97

4.Bitcoin Cash yüzde 2.38

6.Stellar yüzde 0.95 düştü.